Назаров: НХЛ облегчит жизнь хоккеистам, убрав овертаймы, и правильно сделает

Известный российский тренер Андрей Назаров предсказал упразднение овертаймов в Национальной хоккейной лиге.

«Не стал ли хоккей больше похожим на балет? Если это приносит деньги, а это приносит большие деньги, то, значит, балет. Значит, скоро толкаться будем только виртуально. Всё меняется. Но если это приносит им деньги, никто ничего менять не будет. Максимум они хотят убрать овертаймы, чтобы поменьше бегать и сразу уходить на буллиты. Это логично.

Овертаймы – тяжёлая штука. За эти пять минут устаёшь очень сильно. Это дополнительная нагрузка. Нормально можно наесться. Зачем убивать курицу, которая несёт золотые яйца? Ты хочешь нагрузить энхаэловцев лишней работой, а хозяева видят это с другой стороны. Облегчат им жизнь, убрав овертаймы, и правильно сделают», — приводит слова Назарова Metaratings.ru.