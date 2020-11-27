Сергачёв: без разницы, когда мне дадут Кубок Стэнли. Главное — привезти его в Нижнекамск

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, в каком случае сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.
«Я не думал о том, как провести день с Кубком Стэнли в Америке. Потому что всё-таки хочется показать его родителям, привезти в Нижнекамск. Наверное, я обсужу этот вопрос с генеральным менеджером, когда вернусь в США.
Вася так рано улетел, потому что он тренируется в Тампе. Никита Кучеров и Александр Волков — тоже. А вот я занимаюсь в Москве, у меня здесь тренеры по физподготовке и льду. Я ещё не готов к тому, чтобы тренироваться самостоятельно. Где занимаюсь? На катке в Подмосковье. Вместе со мной — Дмитрий Орлов, Александр Романов. С нами занимаются Виталий и Артём Оленевы, а в зале — Сергей Гвоздев. Нам создали хорошие условия, есть зал и лёд. По средам ездим в бассейн, где плаваем даже с парашютами. По четвергам — велосипед или бег. И четыре-пять раз в неделю у нас ледовая подготовка. Ещё я дорабатываю тем, что играю в теннис с тренером, так что подготовка идёт полным ходом.
На самом деле мне без разницы, когда его дадут. Главное, чтобы была возможность привезти его в Нижнекамск. Даже если, не дай бог, что-то не так пойдёт в следующем плей-офф, я всё равно возьму Кубок Стэнли и привезу домой. Потому что считаю, что мы это заслужили. Мы очень долго работали, выиграли этот кубок. И если не помешает коронавирус и дадут разрешение, то мы реализуем свое желание. А почему нет? Имеем право!» — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».
- 27 ноября 2020
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