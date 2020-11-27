Сергачёв — о Чиреллли и Чернаке: БрисБуа прекрасно знает, как решить этот вопрос

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал контрактную ситуацию защитника Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли. Хоккеисты являются ограниченно свободными агентами.
«Когда я подписывал контракт, у нас был один созвон с генеральным менеджером Жюльеном Брисбуа. Мы обсудили, на сколько лет выгодно «Тампе», сколько они хотят. Нас это устроило. А про деньги мы не разговаривали.
Генменеджер сказал, что сейчас попытается освободить место под потолком зарплат. И мы с Марком его не тревожили, не писали, не звонили. Сам БрисБуа иногда сообщал, что он разбирается с делами и про нас не забыл. И вот недавно он позвонил, сказав, что давайте разговаривать, подпишем контракт.
Нервничают ли Чернак и Чирелли? Наверное, волнуются. Я тоже немного волновался. Конечно, хочется это всё сделать побыстрее, чтобы выкинуть из головы и готовиться к сезону. С другой стороны, меня от этого не трясло. Я знал, что мы в итоге подпишем контракт. У нас хорошая команда и хороший генеральный. Он прекрасно знает, как решить этот вопрос. Думаю, Энтони с Эриком тоже не сильно переживают, а спокойно готовятся к сезону», – приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.
- 27 ноября 2020
-
17:34
-
16:55
-
16:41
-
15:36
-
15:00
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:36
-
13:10
-
13:00
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:57
-
10:33
-
10:30
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:11
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
00:00
- 26 ноября 2020
-
23:54
-
23:20
-
23:15
-
23:03
-
22:52