Сергачёв — о Чиреллли и Чернаке: БрисБуа прекрасно знает, как решить этот вопрос

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал контрактную ситуацию защитника Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли. Хоккеисты являются ограниченно свободными агентами.

«Когда я подписывал контракт, у нас был один созвон с генеральным менеджером Жюльеном Брисбуа. Мы обсудили, на сколько лет выгодно «Тампе», сколько они хотят. Нас это устроило. А про деньги мы не разговаривали.

Генменеджер сказал, что сейчас попытается освободить место под потолком зарплат. И мы с Марком его не тревожили, не писали, не звонили. Сам БрисБуа иногда сообщал, что он разбирается с делами и про нас не забыл. И вот недавно он позвонил, сказав, что давайте разговаривать, подпишем контракт.

Нервничают ли Чернак и Чирелли? Наверное, волнуются. Я тоже немного волновался. Конечно, хочется это всё сделать побыстрее, чтобы выкинуть из головы и готовиться к сезону. С другой стороны, меня от этого не трясло. Я знал, что мы в итоге подпишем контракт. У нас хорошая команда и хороший генеральный. Он прекрасно знает, как решить этот вопрос. Думаю, Энтони с Эриком тоже не сильно переживают, а спокойно готовятся к сезону», – приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.