В «Куньлуне» рассказали о состоянии здоровья защитника Сэма Лёфквиста

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» в «Твиттере» сообщила о состоянии здоровья защитника Сэма Лёфквиста, получившего травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).

«Лёфквист прошёл необходимое медицинское обследование в госпитале, по итогам которого консилиумом врачей было принято решение об отсутствии необходимости в дальнейшей госпитализации. Сэм уже дома, желаем ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.

30-летний Лёфквист получил травму в середине первого периода. За воротами «Сибири» произошло столкновение с участием Лёфквиста, Алексея Торопченко и защитника гостей Ефима Гуркина, после которого игрок обороны китайского клуба остался лежать на льду. Его унесли с площадки на носилках.