Даугавиньш: «Йокерит» всегда много забивает. С ними надо пожёстче и понаглее

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» и рижским «Динамо».

«Йокерит» перенёс два карантина, и команда вновь показывает силу и мощь. Нам необходимо сыграть проще, без ошибок, но в то же время навязав сопернику силовую игру. «Йокерит» всегда много забивает, может любого порвать, только дашь почувствовать им игру, и наступит ужас. Ни в коем случае этого нельзя делать. Надо с ними пожёстче, понаглее, потолкаться.

С «Динамо» из Риги мы два раза играли – по разу выиграли мы и рижане. Так что наступает третий важный матч, решающий, можно и так назвать. Победим, и настроение улучшится. Ну а зачем мы тогда на лёд выходим? Рижане стали забивать, обыгрывают некоторых соперников, пусть и не лидеров, цепляются. Очень непредсказуемая команда у Скудры, в лучшей форме она опасна.

Что с «Витязем»? Нужно переламывать ситуацию через работу, через громадную самоотдачу. Конечно, мы недовольны одним очком, привезённым с выезда. Рассчитывали на два в Минске и два в Череповце, сделали всё возможное для победы. Увы, в концовках в последнее время нам чего-то не хватает, концентрации и, видимо, немного везения. Так происходило в обеих встречах. В столице Беларуси вообще были близки к победе, феноменально играл наш вратарь Илья Ежов, спасал нас, оставляя шанс на победу, трижды перед третьем голом выручал, словно Третьяк. Но Спунер забросил-таки ему в большинстве. У нас же было немало численного превосходства, но мы не всегда им пользовались», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба клуба.