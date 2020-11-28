Челябинский «Трактор» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальной странице команды в «Телеграме».



Тренерский штаб взял 27 хоккеистов — три вратаря, девять защитников и 15 нападающих.



Вратари: Иван Федотов, Роман Вилл, Александр Судницин;



Защитники: Лоуренс Пилут, Олег Евенко, Ник Бэйлен, Пётр Ясинский, Сергей Телегин, Игорь Исаев, Дмитрий Огурцов, Илья Карпухин, Станислав Гареев.



Нападающие: Лукаш Седлак, Якоб Берглунд, Игорь Полыгалов, Вячеслав Основин, Алексей Бывальцев, Руслан Карлин, Константин Лукин, Томаш Гика, Сергей Калинин, Понтус Оберг, Александр Авцин, Виталий Кравцов, Артём Шварёв, Ярослав Косов, Александр Подкорытов.



«Трактор» проведёт в гостях три встречи: 29 ноября — с «Нефтехимиком», 1 декабря — с «Торпедо», 3 декабря — с рижским «Динамо».

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