Лямся объяснил, почему голкипер «Салавата Юлаева» Метсола пропустил второй матч кряду

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся объяснил отсутствие голкипера команды Юхи Метсолы в матче со СКА.
«Зрители увидели хороший хоккей в исполнении двух сильных команд. Хочу отметить хорошую игру Тарасова. Провели отличный первый период, но потом немного сбавили.
Поедет ли Метсола на выезд? По поводу поездки сложно сказать. Он болеет», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
Напомним, что финский голкипер пропустил уже два матча подряд. Место в воротах уфимской команды во встрече со СКА занял Даниил Тарасов, а его бэкапом стал Александр Скрынник.
В нынешнем сезоне Метсола провёл 22 матча, отразив 91% бросков. Коэффициент надёжности — 2.40.
Напомним, что санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.
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