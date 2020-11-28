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Лямся объяснил, почему голкипер «Салавата Юлаева» Метсола пропустил второй матч кряду

Лямся объяснил, почему голкипер «Салавата Юлаева» Метсола пропустил второй матч кряду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся объяснил отсутствие голкипера команды Юхи Метсолы в матче со СКА.

«Зрители увидели хороший хоккей в исполнении двух сильных команд. Хочу отметить хорошую игру Тарасова. Провели отличный первый период, но потом немного сбавили.

Поедет ли Метсола на выезд? По поводу поездки сложно сказать. Он болеет», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Напомним, что финский голкипер пропустил уже два матча подряд. Место в воротах уфимской команды во встрече со СКА занял Даниил Тарасов, а его бэкапом стал Александр Скрынник.

В нынешнем сезоне Метсола провёл 22 матча, отразив 91% бросков. Коэффициент надёжности — 2.40.

Напомним, что санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
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