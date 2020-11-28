Панин: «Салават Юлаев» всегда в поисках своей лучшей игры

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги встречи со СКА (2:3 Б).



«Начали неплохо. Первый гол, который пропустили, был нелогичным. Получился такой же сценарий, как в матче в Санкт-Петербурге. Сделали больше ошибок, поэтому проиграли. У нас было много моментов забить. Получился открытый хоккей. В третьем периоде пытались сохранить счёт, поэтому больше играли в своей зоне.



До второго гола СКА команда не пропускала пять матчей в меньшинстве? Поменялись пары, игроки стали более сыгранными. Смотрели много видео, много разбирали. Что касается второго гола, то там удачно в стык сыграл Кемппайнен.



Этот матч был похож на плей-офф? Нет. В плей-офф встречи совсем другие.



Можно ли сказать, что нашли свою игру из-за семи набранных очков из восьми возможных в домашней серии? Философский вопрос. Все команды ищут свою игру. Мы всегда в поисках своей лучшей игры, лучших сочетаний», — приводит слова Панина «Горобзор.ру».

СКА отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым»