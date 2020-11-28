«Витязь» отыгрался за 22 секунды до конца матча с «Йокеритом» и обыграл финнов по буллитам

Подольский «Витязь» в серии буллитов обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Михаила Кравца.



Первый период оказался безголевым. Только на четвёртой минуте второго счёт был открыт. Данила Моисеев с передач Михаила Смолина и Юрия Паутова вывел хозяев вперёд, реализовав численное преимущество. Через две минуты финны сравняли счёт. Джордан Шрёдер забросил шайбу, ему ассистировал Никлас Йенсен. В середине периода Захар Бардаков с передач Евгения Артюхина и Артёма Иванюженкова вновь вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте Алекс Грант сравнял счёт, а спустя ещё минуту Никлас Фриман и вовсе вывел финскую команду вперёд. Тем не менее за 22 секунды до конца третьего периода Каспарс Даугавиньш сравнял счёт. Победный буллит реализовал Даугавиньш.

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Следующую встречу «Витязь» проведёт с рижским «Динамо». «Йокерит» сыграет со СКА. Оба матча пройдут 30 ноября.