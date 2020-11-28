Питерс: «Автомобилисту» нужно было начинать матч с ЦСКА намного лучше

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (1:5).



«Нам нужно было начинать матч намного лучше. Мы имели три шанса в большинстве ещё в первом периоде. Увы, не удалось реализовать. Во втором периоде ЦСКА предстал более сильной командой, они играли лучше, сделали результат», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.



Напомним, московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 5:1. Дацюк забросил единственную шайбу хозяев в этом матче. Это случилось при счёте 4:0 в пользу столичной команды. Дубль в составе гостей на счету Максима Шалунова, забросившего первую и последнюю шайбы ЦСКА в матче.

«Автомобилист» потерпел пятое поражение кряду, с крупным счётом проиграв ЦСКА