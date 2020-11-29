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«Ак Барс» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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Горбенко: «Ак Барсу» нужно двумя руками вытирать пот, чтобы потом одной не вытирать сопли

Горбенко: «Ак Барсу» нужно двумя руками вытирать пот, чтобы потом одной не вытирать сопли
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», который состоится сегодня, 29 ноября.

«Северсталь» – хорошая, быстрая, организованная команда. Они стараются играть агрессивно, быстрыми сменами, используют наложение. Причём не только во втором периоде, а стараются в первом и третьих периодах оставлять дальнего игрока. Рабочая команда, не зря они идут в восьмёрке. У них есть ребята, которые уже не первый год играют вместе и вышли на лидирующие позиции – Вовченко, Гераськин, Петунин, Капустин.

У «Северстали» хороший вратарь и оборона, организованная и дисциплинированная команда. Самое главное, что у них быстрая команда. Нам нужно будет очень много работать и двумя руками вытирать пот, чтобы потом не вытирать одной рукой сопли», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.

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