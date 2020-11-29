Глеб Шашков прокомментировал обмен из «Спартака» в «Куньлунь»

Российский нападающий Глеб Шашков опубликовал пост в «Твиттере», посвящённый обмену из «Спартака» в «Куньлунь Ред Стар». Напомним, взамен москвич получили денежную компенсацию.

«Хочу поблагодарить всю организацию „Спартак“ за проделанную совместную работу. Отдельное спасибо болельщикам «Спартака» за все ваши эмоции и тёплые слова. Спасибо. Пришло время идти по другой дороге и развиваться как игрок. Очень рад попасть в „Куньлунь“", — написал Шашков в своём в „твиттере“.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард выступал за воскресенский «Химик» в ВХЛ. Он находился в системе «Спартака» с 2015 года. За столичный клуб в КХЛ в 42 матчах набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафного времени.