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«Спартак» обменял нападающего Глеба Шашкова в «Куньлунь» на денежную компенсацию

«Спартак» обменял нападающего Глеба Шашкова в «Куньлунь» на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Глеба Шашкова в китайский «Куньлунь Ред Стар» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 24-летний форвард выступал за воскресенский «Химик» в ВХЛ. Он находился в системе «Спартака» с 2015 года. За столичный клуб в КХЛ сыграл в 42 матчах и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафного времени.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, а седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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