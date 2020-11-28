«Спартак» обменял нападающего Глеба Шашкова в «Куньлунь» на денежную компенсацию
Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Глеба Шашкова в китайский «Куньлунь Ред Стар» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 24-летний форвард выступал за воскресенский «Химик» в ВХЛ. Он находился в системе «Спартака» с 2015 года. За столичный клуб в КХЛ сыграл в 42 матчах и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафного времени.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, а седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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