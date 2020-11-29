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«Нефтехимик» прервал серию из двух поражений, одержав домашнюю победу над «Трактором»

«Нефтехимик» прервал серию из двух поражений, одержав домашнюю победу над «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:3.

Уже на второй минуте матча Либор Гудачек с передачи Андрея Костицына вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Булат Шафигуллин удвоил преимущество нижнекамцев. В конце второго периода Марат Хайруллин забросил третью шайбу хозяев в матче. Затем челябинцы забили дважды с интервалом в два минуты и 11 секунд. Шайбы забросили Вячеслав Основин и Сергей Калинин. Однако в начале третьего периода Павел Порядин вновь увеличил преимущество в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Гудачек (Костицын) – 01:25' (5x5)   2:0 Шафигуллин (Чивилёв) – 23:54' (5x5)   3:0 Хайруллин (Кучерявенко, Порядин) – 34:43' (5x5)   3:1 Основин (Калинин) – 37:22' (5x5)   3:2 Калинин (Пилут, Бывальцев) – 39:33' (5x4)   4:2 Порядин (Чивилёв, Шафигуллин) – 45:31' (5x5)   4:3 Седлак – 58:02' (4x5)   5:3 Гудачек – 58:41' (en)

Следующую встречу «Трактор» проведёт 1 декабря в Нижнем Новгороде с «Торпедо». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в Нижнекамске с минским «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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