«Нефтехимик» прервал серию из двух поражений, одержав домашнюю победу над «Трактором»

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:3.
Уже на второй минуте матча Либор Гудачек с передачи Андрея Костицына вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Булат Шафигуллин удвоил преимущество нижнекамцев. В конце второго периода Марат Хайруллин забросил третью шайбу хозяев в матче. Затем челябинцы забили дважды с интервалом в два минуты и 11 секунд. Шайбы забросили Вячеслав Основин и Сергей Калинин. Однако в начале третьего периода Павел Порядин вновь увеличил преимущество в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Трактор» проведёт 1 декабря в Нижнем Новгороде с «Торпедо». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в Нижнекамске с минским «Динамо».
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