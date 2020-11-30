Генменеджер немецкого «Крефельда»: хотел показать, что русские не лентяи и не алкоголики

Генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев рассказал о стереотипах по отношению к российским игрокам.



«В чемпионате Германии вообще очень редко можно встретить игроков с русским паспортом в последние лет десять. Приглашение россиян было моей инициативой. Хотел дать шанс русским ребятам, которые хотели себя попробовать в нашей лиге. Они понимают, что русскому в немецкий чемпионат сейчас попасть почти нереально, и им нужно обязательно себя проявить себя. Показать, что они не какие-то алкоголики и лентяи, что они готовы адаптироваться к другому менталитету. И я продолжаю придерживаться мнения, что в Германии зря не обращают внимания на российский рынок ВХЛ, он очень актуален для нас. Возможно, другие генменеджеры вдохновятся нашим примером.



Пока наша идея хорошо реализовывается. У нас сейчас начались предсезонные матчи. Тянулин на прошлой неделе вернулся к нам из аренды из «Лады». Сергей Белов не играл полтора года, но вышел на матч с «Вольфсбургом», бюджет которого в 3-4 раза больше нашего, и выглядел очень достойно. Мы выиграли 3:1, Белов отразил 96,8% бросков. А в следующем матче отразил 48 из 51 броска. Когда мы его подписывали, на меня обрушилась критика, что я подписал вратаря, который не выступал сезон. Но я понимал, что это за голкипер с технической точки зрения, какое у него мышление. Осознавал, что ему рано заканчивать, ему просто нужно было дать шанс.



Как владельцы клуба отреагировали на моё желание пригласить русских хоккеистов? Да неплохо! Опять же я разрушил стереотип о том, что русские игроки намного дороже канадских. Это не так. Понятно, что Ковальчук не поедет играть в «Крефельд». Но ему здесь и не место. А ребята, которые не проходят в основу КХЛ, не зарабатывают больше 20 млн рублей, спокойно могут найти работу в Германии, удовлетворив свои финансовые запросы. Так что владельцы нормально отреагировали на решение позвать россиян. Плюс это популяризация на рынок Восточной Европы», — приводит слова Савельева Sport24.