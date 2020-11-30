«Авангард» уволил тренера Курдина за нападение на арбитров

Пресс-служба омского «Авангарда» сообщила о результатах расследования инцидента с тренером Геннадием Курдиным, который произошёл во время товарищеского матча юношеских команд «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».
«ХК «Авангард» завершил внутреннее разбирательство по поводу инцидента с участием тренера Геннадия Курдина. Инцидент произошёл в хоккейной школе в г. Долгопрудном, которая не является филиалом Академии клуба, а работает по франшизе.
Своими действиями специалист нарушил этический кодекс Хоккейной академии «Авангард», который был принят в прошлом году. Ценностей этого кодекса обязаны придерживаться все организации, выступающие под нашим брендом, вне зависимости от того, принадлежат они клубу или работают по франшизе.
Согласно нашему кодексу деятельность Академии и её филиалов строится на принципах взаимного уважения, воспитания и внимания. Кроме того одна из главнейших задач Академии – воспитание не только спортсмена, но и личности, и подобное поведение тренера абсолютно противоречит данным принципам.
Мы одобряем методику подготовки юных спортсменов, внедрённую Геннадием Курдиным, и постараемся сохранить его наработки в Академии и её филиалах. Однако по причине того, что действия тренера полностью противоречат принципам кодекса, руководством хоккейной школы в г. Долгопрудном после консультаций с ХК «Авангард» и разбирательства инцидента было принято решение расторгнуть трудовые отношения с Г. Курдиным», — говорится в сообщении клуба.
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