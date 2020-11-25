А. Зайцев: у Курдина съехала крыша. Его нужно пожизненно отстранить от работы с детьми

Известный хоккейный судья Александр Зайцев высказался касательно ситуации с детским тренером Геннадием Курдиным.
«По Курдину вопрос уже ставился. Он не меняется, неадекватный товарищ. А после того как заиграли его воспитанники Кучеров и Гусев, у человека, к сожалению, съехала крыша. Курдина нужно отстранить от работы с детьми пожизненно. Как он оказался в Московской области? Его наказала Федерация хоккея Москвы. Поэтому он переехал в Подольск. Затем уже была Балашиха и «Авангард».
Я пересекался с Курдиным на площадке. На международном турнире в Дмитрове он начал орать. Я долго с ним разбирался, сказал, что, если крики не прекратятся, последует удаление. Он пригрозил, что уведет команду. Я ответил, что клуб получит техническое поражение и покинет турнир.
Каким он был игроком? Я судил матчи с его участием. Соперникам он постоянно говорил: я тебя прибью. И в таком духе. Он засветился в «Спартаке». А потом пошел играть по второй лиге. В то время там были клубы с деньгами. Он думал, что великий хоккеист, и соответствующим образом себя вел», – цитирует Зайцева «РБК-Спорт».
- 25 ноября 2020
-
15:15
-
14:56
-
14:40
-
14:16
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:36
-
11:20
-
10:58
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:01
-
08:35
-
08:10
-
08:05
- 24 ноября 2020
-
23:53
-
23:11
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:23