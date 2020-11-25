А. Зайцев: у Курдина съехала крыша. Его нужно пожизненно отстранить от работы с детьми

Известный хоккейный судья Александр Зайцев высказался касательно ситуации с детским тренером Геннадием Курдиным.

«По Курдину вопрос уже ставился. Он не меняется, неадекватный товарищ. А после того как заиграли его воспитанники Кучеров и Гусев, у человека, к сожалению, съехала крыша. Курдина нужно отстранить от работы с детьми пожизненно. Как он оказался в Московской области? Его наказала Федерация хоккея Москвы. Поэтому он переехал в Подольск. Затем уже была Балашиха и «Авангард».

Я пересекался с Курдиным на площадке. На международном турнире в Дмитрове он начал орать. Я долго с ним разбирался, сказал, что, если крики не прекратятся, последует удаление. Он пригрозил, что уведет команду. Я ответил, что клуб получит техническое поражение и покинет турнир.



Каким он был игроком? Я судил матчи с его участием. Соперникам он постоянно говорил: я тебя прибью. И в таком духе. Он засветился в «Спартаке». А потом пошел играть по второй лиге. В то время там были клубы с деньгами. Он думал, что великий хоккеист, и соответствующим образом себя вел», – цитирует Зайцева «РБК-Спорт».