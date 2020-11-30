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Ерёменко — о контракте с «Динамо»: деньги были на втором плане. Понимал, на что иду

Ерёменко — о контракте с «Динамо»: деньги были на втором плане. Понимал, на что иду
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.

«Я и контракт подписывал, исходя из того, буду ли нужен команде. Владимир Васильевич и весь тренерский штаб мою кандидатуру поддержали. Спасибо им за это огромное. Деньги тут в принципе были на втором плане. Могу прямо сказать, что я согласился на 50-процентное снижение зарплаты. Понимал, на что иду. Профессиональный спорт — это тяжёлые нагрузки на организм, риск, жизнь на базе. Если за это берёшься — надо самому с себя много требовать. Иначе лучше вообще не браться. Семья меня тоже поддержала: «Сказали, ну раз хочешь, поиграй ещё». От них тоже.

В том году я очень мало в регулярке сыграл, особенно осенью. И вот тогда меня это угнетало! Приходилось перебарывать себя в плане психологии. Но там меня ещё операция с аппендицитом подкосила. А сейчас всё нормально. Но иллюзий не строю. Я здесь, я рядом. Если надо, выйду играть. Мы же всю жизнь проводим в коллективе. Поэтому волей-неволей учимся подстраиваться под его интересы. Без этого результата не добиться. Ради команды я готов меняться», — приводит слова Ерёменко пресс-служба клуба.

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