Ерёменко — о мотивации в 40 лет: как наркоман, прихожу на тренировку и радуюсь каждому дню

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал о мотивации, которая позволяет ему играть в 40 лет.



«Скажу честно, если бы я в марте не сыграл в плей-офф, то, наверное, закончил бы. Всё вроде к этому и шло. Но так случилось, что я сыграл, мы победили в первом раунде «Спартак». А потом нам ещё и бронзовые медали вручили.



Самое главное — быть нужным команде. Чтобы меня не как талисман в запасе хранили, потому что фамилия Ерёменко на свитере, а приносить клубу реальную пользу. Прежде всего — играть.



А вдохновляет меня «Динамо» и… сами ребята! Были моменты, когда хотелось уйти. Ведь это так легко — встал и ушёл, не поминайте лихом. А вот выйти на лёд да ещё хорошо сыграть, достичь какого-то результата — это важнее.



Хочется и ещё что-то завоевать, и каким-то опытом поделиться, подсказать. Команда — это живой организм, он требует внимания. И тут с ветеранов спрос особый. Вот этим сейчас и живу.



Уйти в другую жизнь для меня как раз не трудно. Я состоявшийся человек, какие-то деньги за карьеру уже заработал. Поэтому уйти не боюсь, это не проблема. Но я, как наркоман, прихожу на тренировку и радуюсь каждому дню. Вот зашёл в раздевалку, увидел пацанов, посмеялись, поболтали, вышли на лёд, поработали. Для меня день уже удался! Я живу этим интересом команды, и мне по кайфу. Хотя работать, чтобы двигаться дальше, тяжело. Ответственности с себя не сбрасываю и скидок на возраст не жду. Наоборот, стараюсь всем показать — я тут вкалываю, а не номер отсиживаю. И, наверное, кто-то на меня равняется. Порой даже ругаюсь — говорю, где надо дорабатывать. Знаете, как батька, по-хорошему. Без всякой конкуренции к нашим вратарям. Этого вообще нет. Надо — сыграю. Не надо — рядом постою», — приводит слова Ерёменко пресс-служба москвичей.

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