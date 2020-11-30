Завгородний: «Йокерит» играл плотно, прессинговал. СКА надо быть немного лучше

Нападающий СКА Дмитрий Завгородний прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (1:2 Б).

«Получилась упорная игра. «Йокерит» играл плотно, они бежали, прессинговали нас. Старались быстро переводить игру в атаку, сразу бросали. Нам надо быть немного лучше.

Рад, что вернулся в строй после трёх недель отсутствия. Сегодня получилось выйти на лёд, постараюсь прибавлять с каждой игрой. Буду исправляться и становиться лучше», — приводит слова форварда пресс-служба лиги.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия российского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 2 декабря дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 3 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».