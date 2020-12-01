Ilta-Sanomat: очевидно, влиятельное руководство СКА пролоббировало допуск зрителей

Обозреватель Арья Паананен удивился тому, что матч регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге между СКА и «Йокеритом» прошёл со зрителями, хотя в городе с 23 ноября действуют ограничительные меры, которые предполагают проведение спортивных мероприятий без болельщиков.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что исключение будет принято для мероприятий, на которые большинство билетов было уже продано до 18 ноября. Неизвестно, почему было сделано такое исключение, но, очевидно, влиятельное руководство СКА сумело пролоббировать допуск зрителей на трибуны на свой матч. И это при том, что в воскресенье в городе был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 3701 случай», — отметил Паананен.

Согласно официальным данным, на матче между СКА и «Йокеритом» присутствовали 6 204 зрителя. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 2:1 Б.