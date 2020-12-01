СКА: в клуб не поступало информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце

Пресс-служба СКА прокомментировала информацию, что Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге.

«Хоккейный клуб СКА неоднократно подчёркивал, что здоровье и безопасность посетителей являются безусловным приоритетом при проведении матчей команды.

В течение сезона СКА в полном объёме соблюдал все предписания соответствующих ведомств, действовал строго по согласованию с Администрацией Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором, которым благодарен за конструктивное взаимодействие.

Клуб уделяет особое внимание соблюдению всех мер безопасности во время проведения домашних матчей и готов гарантировать соблюдение этих мер в дальнейшем.

Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится в сообщении клуба.

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге является домашней ареной хоккейного клуба СКА. Вчера, 30 ноября, «армейцы» на родном льду проиграли «Йокериту» (1:2 Б). Согласно официальным данным, на матче СКА с «Йокеритом» присутствовало 6204 зрителя.