СКА: в клуб не поступало информации о невозможности проведения матчей в Ледовом дворце

Пресс-служба СКА прокомментировала информацию, что Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге.
«Хоккейный клуб СКА неоднократно подчёркивал, что здоровье и безопасность посетителей являются безусловным приоритетом при проведении матчей команды.
В течение сезона СКА в полном объёме соблюдал все предписания соответствующих ведомств, действовал строго по согласованию с Администрацией Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором, которым благодарен за конструктивное взаимодействие.
Клуб уделяет особое внимание соблюдению всех мер безопасности во время проведения домашних матчей и готов гарантировать соблюдение этих мер в дальнейшем.
Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится в сообщении клуба.
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге является домашней ареной хоккейного клуба СКА. Вчера, 30 ноября, «армейцы» на родном льду проиграли «Йокериту» (1:2 Б). Согласно официальным данным, на матче СКА с «Йокеритом» присутствовало 6204 зрителя.
- 1 декабря 2020
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