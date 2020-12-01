Роспотребнадзор приостановил работу домашней арены СКА после концертов Басты

После концерта рэпера Басты Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге. Об этом стало известно 1 декабря на заседании правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.



«Массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы», — заявила глава ведомства Анна Попова. По её словам, вынесен протокол о приостановке работы Ледового, а материалы переданы в суд.



Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым пренебрежение здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов и заявил, что нужно принимать меры.

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге является домашней ареной хоккейного клуба СКА. Вчера, 30 ноября, «армейцы» на родном льду проиграли «Йокериту» (1:2 Б). Согласно официальным данным, на матче между СКА и «Йокеритом» присутствовали 6204 зрителя.