«Локомотив» дома обыграл «Северсталь», забросив 5 шайб

«Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Локомотива» Егор Аверин (1+1), Артур Каюмов (0+2) и Егор Коршков (0+2). Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственную шайбу в «Северстали» забросил Александр Петунин.

Это третий кряду проигрыш череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Северсталь» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 4 декабря.