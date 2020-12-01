«Локомотив» дома обыграл «Северсталь», забросив 5 шайб
«Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Локомотива» Егор Аверин (1+1), Артур Каюмов (0+2) и Егор Коршков (0+2). Голкипер хозяев Эдди Паскуале отразил 26 бросков. Единственную шайбу в «Северстали» забросил Александр Петунин.
Это третий кряду проигрыш череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Северсталь» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 4 декабря.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Марченко (Каюмов, Коршков) – 03:42' (5x5) 2:0 Коваленко (Кудрявцев, Алексеев) – 21:35' (5x5) 2:1 Петунин (Кодола, Гераськин) – 27:58' (5x4) 3:1 Красковский (Каюмов, Коршков) – 46:12' (5x5) 4:1 Иванов (Баранцев, Ландер) – 50:35' (5x4) 5:1 Аверин – 56:09' (en)
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