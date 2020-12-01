Минское «Динамо» испытывает финансовые проблемы

Минское «Динамо» испытывает проблемы с финансированием, сообщает телеграм-канал «Хоккейный бульбаш». Ситуация не критичная, но клубу нужно найти новые источники финансирования.
Другой источник, близкий к Федерации хоккея Беларуси, уточнил, чтобы закрыть календарный год, белорусскому клубу не хватает примерно 10% суммы, с которой начинали сезон. С января у «Динамо» формируется новый бюджет.
В нынешнем сезоне КХЛ минское «Динамо» занимает 4-е место в Западной конференции, в 31 матче набрав 39 очков.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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