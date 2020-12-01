Разин: весёлая гостиница в Ярославле — в восемь утра снег убирают с крыши, ночью стучат

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:5).
«Хочется поздравить «Локомотив» с победой. Хорошая команда, дисциплинированная. Был у нас сегодня всё-таки шанс при счёте 2:1 – играли «четыре на три», «пять на три». К сожалению, не забили. В оправдание можно сказать, что у нас был очень тяжёлый месяц. Было большое количество игр в ноябре и с конкурентами, и с командами, претендующими на самые высокие места. Усталость накопилась, травмы пошли. Есть небольшие проблемы с составом, но всё поправимо. Сейчас надо это всё отбросить. В принципе, мы в хорошем положении сейчас. У нас впереди график нормальный. Главное – отбросить негатив, взять позитив. Двигаться дальше.
Если посмотрите всю статистику наших игр, мы очень редко забиваем четыре-пять голов. Здесь всё-таки мастерство, хладнокровие играет роль. К сожалению, нам надо ещё много работать над завершением.
Не повлиял ли эпизод с гостиницей на сегодняшний матч? Хорошая гостиница. Они в восемь утра снег убирают с крыши, стучат, когда мы ночью приезжаем. В двенадцать ремонтировать начинают что-то. У всех свои проблемы. Весёлая гостиница. Будет что вспомнить. Кто-то с чемоданом выбежал у нас. Нормально. Жизнь продолжается», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.
- 1 декабря 2020
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