Никитин — об обмене Сошникова: ЦСКА не гадал на кофейной гуще. Понимали, что это за игрок

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Неудачно матч складывался. Мы имели преимущество, но пропускали в свои ворота. Начали играть попроще, за счёт работы отыгрались. Благодарю команду. «Куньлунь» хорошо двигался, заставлял нас торопиться. В хоккее очень много составляющих, которые могут повлиять на игру. Важно, что мы смогли сдвинуть эти составляющие в свою пользу.

Обмен Сошникова? Мы не гадали на кофейной гуще, прекрасно понимали, что это за игрок. Тем более за него отдали хорошую цену — Науменкова, который много времени с нами провёл. Конечно, Сошникову понадобится время на адаптацию. Но мы понимаем его уровень, знаем, на что он способен. Никита — молодец, забил сегодня решающий гол в овертайме, и это придаст ему уверенности. Все важные матчи у него впереди, он должен это понимать. Он не молодой пацан, у него хороший опыт. Стабильность — признак мастерства, у Никиты это всё есть», — приводит слова Никитина пресс-служба лиги.