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«Амур» расторг контракт с Игнатовичем. У него показатель полезности «-17» в этом сезоне

«Амур» расторг контракт с Игнатовичем. У него показатель полезности «-17» в этом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

В составе «тигров» Игнатович провёл два сезона. В нынешнем регулярном чемпионате Максим отыграл 21 матч, отдал четыре результативные передачи и набрал 37 штрафных минут при показателе полезности «-17».

Прошлый сезон 29-летний Игнатович начинал в «Нефтехимике», где провёл всего один матч, после чего перешёл в «Амур». За хабаровский клуб Максим сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени.

Высшим достижением хоккеиста остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года.

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