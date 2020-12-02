Московское «Динамо» отправило защитника Верещагина в ВХЛ. Он не играл с февраля 2020 года

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» приняло решение отправить защитника Ивана Верещагина в клуб Высшей хоккейной лиги «Динамо» (Красногорск) с целью набора хоккеистом игровой формы.
В межсезонье 25-летний защитник не принял контрактное предложение магнитогорского «Металлурга» и остался в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-15".
14 октября уральский клуб обменял Верещагина в «Динамо», но за полтора месяца Иван так и не появился на льду в официальных матчах из-за проблем с физической формой. В последний раз Верещагин выходил на лёд в феврале 2020 года.
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