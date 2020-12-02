Андрей Сергеев: с Шипачёвым многие хотят в одном клубе играть

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев рассказал о причинах своего перехода из «Нефтехимика» в столичную команду.



«Почему решил перейти в «Динамо» после пяти лет в «Нефтехимике»? Когда контракт предложили, долго не думал. И Крикунов был уже здесь — знакомый тренер. Но главное — команда сильная. Думаю, с Шипачёвым многие хотят в одном клубе играть. Я ещё в прошлом сезоне мог в «Динамо» перейти. По крайней мере мне генменеджер «Нефтехимика» говорил об этом перед дедлайном. Но что-то не срослось. Так что весной я был готов, такой шанс нельзя упускать.



Как устроился в Москве? Если честно, пока вообще никак! Хотим основательно всей семьёй здесь обосноваться. Сам я давно хотел в столицу вернуться. Ведь раньше здесь уже играл. Вот сейчас жильё собираемся покупать. Но пока ищем варианты, семья осталась в Нижнекамске. Прилетают ко мне иногда на недельку, когда выходные есть. А когда один, живу на базе или в гостинице», — приводит слова Сергеева пресс-служба бело-голубых.

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