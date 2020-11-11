Назаров: не понял слов Крикунова. В чём проблема поставить молодого в звено Шипачёва?

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал слова главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова. Наставник бело-голубых ранее заявил, что не может давать шанс молодёжи из-за борьбы за место в плей-офф.



«Глубоко уважаю мэтра отечественного тренерского цеха – Владимира Васильевича Крикунова. Но, честно скажу, не понял его вчерашнего заявления, оно меня удивило. Доверять молодёжи можно и нужно, какие бы задачи команда перед собой ни ставила и на каком бы месте в турнирной таблице ни находилась.



Или, может, Крикунов забыл, как иностранцы, которым он в своё время доверял в «Нефтехимике», после возвращения домой в унизительной форме поливали тренера грязью? Я такой же тренер, поэтому прекрасно знаю и понимаю, о чём говорю. В своё время через меня в Нижнекамске прошло много молодёжи, которой я не боялся доверять. У того же Крикунова в составе московского «Динамо» есть Вадим Шипачёв – лучший российский центр в КХЛ. В чём проблема поставить к нему в звено молодого игрока? Я работал с Вадимом в «Северстали», знаю, что он универсал и сыграет с любым партнёром. Скоро ли мы увидим в первом составе «Динамо» того же Дмитрия Злодеева, который играл за сборную России на Евротуре? Сомневаюсь.



В чём-то похожая ситуация и у Боба Хартли в «Авангарде». У него вообще один из сильнейших составов в лиге. Не вижу проблем, чтобы при таком подборе игроков доверять молодым. Но мы видим, как Арсения Грицюка, вернувшегося с победного для России Кубка Карьяла, сразу отправляют в Высшую лигу. Это неправильный и недальновидный ход», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Крикунов – о шансе молодёжи: «Динамо» висит в очке от девятого места, у нас другие задачи