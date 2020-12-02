У одного из игроков «Салавата» предварительно положительный тест на коронавирус

У одного из хоккеистов «Салавата Юлаева» по прилёте в Хельсинки на матч регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» оказался предварительно положительный тест на COVID-19, игрок изолирован от команды.
«Два дня назад в муниципальном районе Хельсинки был принят какой-то новый закон, что люди, которые не болели коронавирусом, и те, у кого титр антител в крови после контакта с заболевшими меньше определенной нормы, должны уходить на карантин, им запрещён контакт с другими людьми. Мы не были оповещены об этом. По прилёте в Хельсинки сдали все тесты, у одного человека был предварительно положительный тест на COVID-19, и он сразу был изолирован от команды», — приводит слова генерального директора уфимского клуба Александра Курносова «Р-Спорт».
Напомним, ранее шесть игроков «Салавата» не были допущены к матчу в Хельсинки. Помимо защитников Филипа Ларсена, Евгения Бирюкова, Алексея Семёнова, а также нападающих Ильи Баранова, Владислава Картаева и Данила Алалыкина на территорию «Хартвалл-Арены» не допущена часть персонала и административных сотрудников уфимской команды.
Муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры по отношению к «Салавату Юлаеву». Решением городских властей столицы Финляндии к матчу допущены только те, у кого в крови есть необходимый процент антител к COVID-19.
- 2 декабря 2020
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