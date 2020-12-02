«Йокерит» дома одолел «Салават Юлаев». Уфимцы играли в пять защитников

Финский «Йокерит» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 14-й минуте Ииро Пакаринен, убежав в контратаку, бросил намного выше створа ворот. Шайба, ударившись о лицевой борт, отскочила обратно и, попав в ногу голкиперу уфимцев Даниилу Тарасову, отскочила в ворота. На 18-й минуте Михаил Воробьёв выиграл вбрасывание в зоне финнов, отдал передачу на Дмитрия Кугрышева. Тот сделал пас на синюю линию, где защитник Евгений Лисовец, в одно касание мощно бросив по воротам Яниса Калниньша, сравнял счёт. На 49-й минуте Ессе Йоэнсуу с передачи Брайана О'Нилла вывел хозяев вперёд. На последней минуте Марко Анттила поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Салават Юлаев» проводил встречу с 5 защитниками и 11 нападающими из-за недопуска шести игроков уфимцев к матчу властями Хельсинки.
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