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«Йокерит» дома одолел «Салават Юлаев». Уфимцы играли в пять защитников

«Йокерит» дома одолел «Салават Юлаев». Уфимцы играли в пять защитников
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 14-й минуте Ииро Пакаринен, убежав в контратаку, бросил намного выше створа ворот. Шайба, ударившись о лицевой борт, отскочила обратно и, попав в ногу голкиперу уфимцев Даниилу Тарасову, отскочила в ворота. На 18-й минуте Михаил Воробьёв выиграл вбрасывание в зоне финнов, отдал передачу на Дмитрия Кугрышева. Тот сделал пас на синюю линию, где защитник Евгений Лисовец, в одно касание мощно бросив по воротам Яниса Калниньша, сравнял счёт. На 49-й минуте Ессе Йоэнсуу с передачи Брайана О'Нилла вывел хозяев вперёд. На последней минуте Марко Анттила поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пакаринен (Фриман, Крейчик) – 13:06' (5x5)   1:1 Лисовец (Кугрышев, Воробьёв) – 17:17' (5x5)   2:1 Йоэнсуу (О'Нилл) – 48:48' (5x5)   3:1 Анттила – 59:36' (en)

Напомним, «Салават Юлаев» проводил встречу с 5 защитниками и 11 нападающими из-за недопуска шести игроков уфимцев к матчу властями Хельсинки.

Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки
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