Пакаринен: «Йокерит» был готов к матчу с «Салаватом Юлаевым». Мы заслужили эту победу
Нападающий финского «Йокерита» Ииро Пакаринен прокомментировал итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Мы были готовы к матчу, первый период получился неплохим. Второй уже был не лучшим, но мы вновь хорошо сражались уже в третьем. У обеих команд были шансы, но в целом, я думаю, мы заслужили эту победу. Мы действовали хорошо после того, как забросили вторую шайбу», — приводит слова Пакаринена пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Йокерит» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки. Пакаринен забросил первую шайбу в матче, воспользовавшись ошибкой голкипер уфимцев Даниила Тарасова.
«Йокерит» дома одолел «Салават Юлаев». Уфимцы играли в пять защитников
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