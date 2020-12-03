Бывальцев — о периоде карьеры в СКА: не справился, просто надо было лучше играть
Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев поделился мнением о своём пребывании в СКА.
«Посмотрел, как там всё устроено, поработал с отличными хоккеистами, проверил на их фоне свои силы. Оказалось, что на тот момент был не готов к СКА. Значит, надо было играть лучше. Там больше людей в составе, чем в «Тракторе», «Витязе» или «Амуре». Все хотят выходить на лёд и играть, а скамейка длинная. Вот и происходило, что играет тот, кто даёт результат прямо сейчас. Для топ-клуба это нормально.
Лучше играть надо было просто. Тогда всё было бы нормально. Но, повторюсь, не справился. В первую очередь психологически. Это был мой первый опыт в топ-клубе. Оказалось, был плохо подготовлен к этому. Всё зависело только от меня», — цитирует Бывальцева «Известия».
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