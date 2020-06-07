«Думал завершить карьеру». Кагарлицкий и ещё 10 игроков КХЛ в ожидании перезагрузки

В карьере любого спортсмена может наступить момент, когда возникает острая необходимость перезагрузки. Неудачный выбор клуба, конфликты с тренером, снижение требований к самому себе – в тупик можно зайти по разным причинам, а выйти из трудной ситуации обычно помогает какой-либо новый вызов. В нынешнее межсезонье КХЛ самой яркой историей подобного плана стал переход форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо». Нападающий, угодивший в прошлом сезоне в глубокий запас в СКА, оказывается, находился в глубоком отчаянии и даже подумывал о завершении карьеры, но возвращение в бело-голубой клуб открыло перед ним возможность перезапуститься.

Кагарлицкий — о ситуации в СКА: с Кудашовым контакта не было, думал завершить карьеру

Кагарлицкий, конечно, не единственный хоккеист в КХЛ, кому в следующем сезоне предстоит снова доказывать свою состоятельность. Случаи других участников шоу «Перезагрузка» менее драматичны, но тоже достойны внимания.

Статистика в прошлом сезоне (СКА)

Регулярка: 36 игр, 15 (4+11) очков

Плей-офф: не играл

Один из самых ярких форвардов КХЛ позапрошлого сезона летом 2019-го с помпой переходил в СКА, но этот трансфер обернулся для Кагарлицкого сущим кошмаром. Мечты о роли лидера в составе постоянного фаворита Кубка Гагарина и игре за сборную России в пух и прах разбились о суровую реальность, в которой Кагарлицкий не нашёл взаимопонимания с главным тренером петербуржцев Алексеем Кудашовым и угодил в глухой запас. О национальной команде в таких условиях нечего было и говорить.

К счастью для Дмитрия, в это межсезонье вопрос был решён в его пользу. «Динамо» с удовольствием вызволило Кагарлицкого из «армейского» плена, более того, бело-голубые собираются предоставить ему место на левом краю ведущей тройки нападения, где форвард сыграет с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Яшкиным. При этом москвичам удалось перезаключить контракт с Кагарлицким на более выгодных для клуба условиях – в «Динамо» Дмитрий потерял 10 млн в годовой зарплате, а само соглашение рассчитано на один год. Это определённая страховка для бело-голубых на тот случай, если Кагарлицкий вдруг не сможет прийти в себя и провалит второй сезон подряд.

Статистика в прошлом сезоне (СКА)

Регулярка: 46 игр, 20 (10+10) очков

Плей-офф: не играл

Ничего хорошего не вышло в СКА и у Наиля Якупова. Два года назад первый номер драфта НХЛ-2012, не сумевший использовать многочисленные шансы в сильнейшей лиге мира, возвращался в КХЛ, чтобы перезагрузить карьеру, но теперь Наилю придётся заниматься этим вновь. Только уже не в петербуржском гранде, а в составе середняка с амбициями из Подольска.

В сезоне-2018/2019 Якупов ещё выглядел неплохо, и в результате забил 27 шайб за весь чемпионат, но системообразующим и незаменимым хоккеистом для СКА Наиль так и не стал. Не хватало стабильности и функционала: Якупов был неплохим финишёром и быстро бегал по площадке, но больше ничего особо не умел, а его дурная привычка растворяться на льду на длительные периоды не способствовала тренерскому доверию и отправляла Якупова в путешествия по тройкам. Прошлый же сезон обозначил ещё и статистическую деградацию форварда, так что его расставание со СКА, учитывая новый вектор петербуржского клуба и жёсткий потолок зарплат, было неминуемым.

Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь» Форвард сам виноват, а СКА продолжает чистку состава. Следующим будет Кагарлицкий?

В «Витязе» Якупов, конечно, будет главной звездой (по звучности фамилии), но спасение карьеры в Подольске Наилю этот факт не гарантирует. Очевидно, что Якупову нужно переосмыслить отношение к самому себе, забыть про огромные авансы, которые ему выдавали восемь лет назад, и много и упорно трудиться. Кстати, ещё не до конца понятно, как Якупов будет играть за «Витязь»: 70 миллионов в год в Подольске ещё никому и никогда не платили. Тут два варианта: либо с игроком удастся договориться о перезаключении контракта, либо «Витязю» в оплате труда Якупова как-то подсобит СКА – спонсор и высшее руководство у этих клубов едины.

Статистика в прошлом сезоне («Трактор»/«Спартак»)

Регулярка: 40 игр, 9 (7+2) очков

Плей-офф: 6 игр, 1 (0+1) очко

В «Витязе» попробуют перезапустить карьеру не только Якупова, но и Фёдора Малыхина. В прошлом сезоне центрфорвард поиграл в «Тракторе» и «Спартаке», а до этого пять лет выступал за «Ак Барс», где Малыхину за столько долгий срок так и не удалось стать топовым хоккеистом. Фёдор показывал боевой характер, выгрызал шайбы на пятачке, много таскал рояль, но при этом регулярно попадал в запас казанцев, да и травмы не обходили стороной. Чего же ждал в столице Татарстана от Малыхина Зинэтула Билялетдинов? Очевидно, того уровня, который Фёдор показал в сезоне-2013/2014 в «Автомобилисте». Тогда нападающий за регулярку и плей-офф набрал 47 (24+23) очка и попал в число самых перспективных российских хоккеистов.

Но в «Ак Барсе» не сложилось, и общественность уже давно сошлась на мнении, что тот самый «бомбовый» сезон Малыхина был лишь единичной вспышкой, которые могут случиться в карьере любого, даже самого заурядного игрока. Сейчас Малыхину уже 29 лет, и, казалось бы, ему давно пора смириться с ролью хоккеиста из нижних звеньев. Но в «Витязе», где сейчас нет чистых центрфорвардов, Фёдор может получить место в топ-6 и вернуться в свой 2014 год.

На втором плане. 9 трансферов клубов КХЛ, прошедших почти незаметно Но они могут оказаться важнее, чем топовые сделки.

Статистика в прошлом сезоне (СКА/«Витязь»)

Регулярка: 56 игр, 26 (5+21) очков

Плей-офф: 4 игры, 3 (0+3) очка

Бывальцев – один из тех хоккеистов, чья карьера слегка пострадала от повышения в СКА. Уровень топ-клуба и игрока национальной сборной Алексей не потянул, его прогресс, запущенный в «Амуре», затормозился, а в Санкт-Петербурге форвард не задержался даже на полтора сезона, и в прошлом октябре стал участником громкого обмена с «Витязем».

Надо сказать, что к перезагрузке карьеры Бывальцев приступил уже в Подольске. О хабаровской снайперской удали (19 голов за сезон), конечно, не мечтал, зато по итогам чемпионата стал четвёртым ассистентом в «Витязе», сыграв на порядок меньше матчей, чем конкуренты, а в первом раунде плей-офф со СКА набрал больше всех очков в составе подольчан. Собственно, Бывальцев подтвердил, что он умный, рукастый центрфорвард с хорошим видением площадки, но вовсе не птица высокого полёта.

И с таким резюме Алексею должно быть теперь комфортно в Челябинске. В «Тракторе» у Бывальцева не будет петербуржского давления, а у руля команды Анвар Гатиятулин – такой же тренер-демократ, как и Андрей Мартемьянов, под руководством которого Бывальцев выдал пока лучший сезон в карьере. Думается, следующий сезон для Алексея получится успешным.

Статистика в прошлом сезоне («Нефтехимик»)

Регулярка: 38 игр, 14 (3+11) очков

Плей-офф: не играл

Пару лет назад киевлянин Павел Падакин блестяще чувствовал себя в ХК «Сочи». Он был вторым бомбардиром и лучшим ассистентом «леопардов», ездил на Матч звёзд КХЛ, привлекался во вторую сборную России. Разумеется, последовало повышение, но переход в «Ак Барс» ничего хорошего Падакину не принёс. Зинэтула Билялетдинов так и не дал сыграть Павлу ни одного матча за казанцев, затем последовал обмен в «Нефтехимик», где форвард и провёл последние полтора сезона. Игровое время получал, очки набирал, но той яркости и пробивной мощи, что были присущи Падакину в «Сочи», в Нижнекамске у Павла не было и в помине.

Но теперь Сочимен возвращается в южный город. Здесь многое поменялось за два года, но Падакина всё равно принимают с распростёртыми объятиями. Павлу всего 25 лет, у него есть отличная возможность перезагрузиться и вновь напомнить о себе широкой аудитории.

Статистика в прошлом сезоне («Салават Юлаев»)

Регулярка: 58 игр, 18 (6+12) очков

Плей-офф: 6 игр, 2 (1+1) очка

Бурмистров провёл не самые плохие полтора сезона в Уфе, однако свой большой талант и колоссальный потенциал Александр не смог реализовать и в столице Башкортостана. Собственно, и расстались с ним в «Салавате Юлаеве» без сожаления.

Напомним, что в своё время Бурмистров был выбран под восьмым номером драфта НХЛ, техничному и креативному форварду выдавали большие авансы, но ни в Америке, ни в КХЛ на достойный уровень Александр так и не вышел. За последние два года в Казани и Уфе Бурмистров запомнился своей низкой результативностью и фактической бесполезностью для команд – очки набирал редко, в сильного нападающего оборонительного плана не переквалифицировался, какими-то индивидуальными особенностями типа хорошего броска, высокого чувства паса, сильной игры на вбрасываниях тоже не блистал.

«После победы в раздевалку зашёл Путин. Это неописуемо, надо находиться там» Александр Бурмистров – о золоте ЧМ-2014, Олеге Знарке, «Салавате Юлаеве» и «Ак Барсе».

Поможет ли Бурмистрову очередное возвращение в родную Казань? Сказать сложно. Под началом требовательного Дмитрия Квартальнова Александр, конечно, может взяться за ум, но при этом очевидно, что долго возиться с Бурмистровым тренер не будет, и если не увидит отдачи, то быстро выведет его из состава.

Эрик О’Делл («Сибирь»)

Статистика в прошлом сезоне («Металлург»)

Регулярка: 46 игр, 17 (6+11) очков

Плей-офф: 5 игр, 0 очков

Канадец О’Делл провёл три отличных сезона в ХК «Сочи», ведя за собой «леопардов», однако переход в «Металлург» для Эрика обернулся разочарованием. Непривычно низкая статистика, какая-то потерянность на льду, неспособность проявить лидерские качества – всё это было не очень похоже на О’Делла. Впрочем, отметим, что в прошлогодней «Магнитке» трудно найти хоккеистов, которые бы не провалили сезон, а конкретно канадца из колеи явно выбил перелом ноги, полученный в октябре.

Теперь форвард будет играть за «Сибирь», и несмотря на печальный результат О’Делла в прошлом чемпионате, кажется, что это будет хорошая партия для новосибирцев. Умный, быстрый и результативный центрфорвард должен помочь «Сибири», которая выглядит гораздо более дружной, сбалансированной и тренерской командой, чем «Магнитка» образца сезона-2019/2020. Модель «снежинок» должна быть канадцу близка к тому, что его окружало в «Сочи», так что и результата от него стоит ждать соответствующего.

Статистика в прошлом сезоне («Спартак»)

Регулярка: 56 игр, 32 (14+18) очка

Плей-офф: 6 игр, 5 (2+3) очков

Глядя на статистику Хохлачёва в прошлом сезоне, можно обмануться впечатлением, что и перезагружать Александру особо нечего. В «Спартаке» он был третьим снайпером команды, а в серии плей-офф с «Динамо» — и вовсе лучшим бомбардиром. Однако потенциал у Хохлачёва ещё выше, и нельзя не заметить, что за три года в «Спартаке» он деградировал по статистическим показателям, и со временем его роль в команде только снижалась. Особенно это было видно в прошлом чемпионате, когда Хохлачёв не сумел найти общего языка с главным тренером Олегом Знарком.

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

Обмен Хохлачёва в «Авангард» на Сергея Широкова практически единогласно признаётся успешным для всех сторон. Что касается Александра, то в Балашиху он как раз и едет, чтобы восстановить свою репутацию железного лидера команды, системообразующего хоккеиста, который способен выбивать по 50 очков за сезон.

Статистика в прошлом сезоне («Авангард»/«Трактор»)

Регулярка: 31 игра, 11 (3+8) очков

Прошлым летом Никита Щербак возвращался в Россию из Северной Америки с желанием доказать, что за океаном его потенциал не сумели оценить по достоинству. Но оказалось, что и на уровне КХЛ Никита пока не котируется. Щербак сам виноват в том, что к новому вызову в карьере он подошёл с неправильным настроем и не в лучшей физической форме, да и диалог с тренерским штабом и руководством «Авангарда», очевидно, не сложился. В результате с Никитой был расторгнут трёхлетний контракт, а доигрывать сезон он отправился в «Трактор», но и там проявить себя Щербаку ничем не удалось. «Добила» Никиту серьёзная травма руки, из-за которой ему пришлось досрочно завершить чемпионат.

В мартовском интервью «Чемпионату» Щербак вполне адекватно рассуждал о причинах провала сезона и намеревался в следующем чемпионате приступить к тотальной перезагрузке. Увы, но пока никаких подвижек в эту сторону не видно. Щербак до сих пор не подписал контракт ни с одной командой (права в КХЛ принадлежат «Трактору»), а его агент недавно отметил, что Никита сам не понимает, чего он хочет и к чему стремится. Такими темпами перезапустить карьеру Щербаку будет очень тяжело.

Статистика в прошлом сезоне («Металлург»/«Ак Барс»)

Регулярка: 30 игр, 4 (3+1) очка

Плей-офф: не играл

Коренной нижегородец Владимир Галузин всю карьеру выступал за «Торпедо», где со временем стал настоящим любимцем болельщиков и лидером коллектива. Однако прошлым летом Галузин решил попробовать себя в другой команде, немаловажную роль сыграла и сумма контракта, предложенная Владимиру в «Металлурге».

Расставание с родными пенатами счастья (кроме финансового аспекта) Галузину не принесло. Владимир совершенно растворился в «Магнитке», в декабре с ним расторгли контракт, после чего форварда подобрал «Ак Барс». Но Дмитрия Квартальнова нападающий тоже разочаровал: Галузин быстро выпал из состава казанцев и к началу плей-офф имел статус глубокого запасного.

Что ж, Галузин бросил себе вызов, но не получилось, так бывает. В ближайшее время должно быть объявлено о возвращении нападающего в Нижний Новгород. Владимиру будет комфортно играть дома, а в нынешнем «Торпедо» ему, вероятнее всего, уготовано место в первом звене.

Статистика в прошлом сезоне («Металлург»)

Регулярка: 60 игр, 13 (3+10) очков

Плей-офф: 5 игр, 2 (0+2) очка

У Локтионова выдался ужасный сезон в «Магнитке», который наверняка мог бы отпугнуть от кандидатуры форварда серьёзные команды, но трудоустроиться Андрею в ЦСКА помогло введение жёсткого потолка зарплат. «Армейцы» на достаточно скромные деньги подписали русского центрфорварда с опытом игры в НХЛ, который хоть и провалился в прошлом чемпионате в другом клубе, но, без сомнения, кое-что умеет. В ЦСКА знают, что у Локтионова за плечами несколько успешных сезонов в Ярославле, а Игорь Никитин точно не позволит Андрею отбывать номер в своей команде. Посмотрим, состоится ли перезагрузка талантливого, умного, но слегка ленивого нападающего в московском клубе.