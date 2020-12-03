На площадке «Арены-Омск» началось устройство фундамента внешних павильонов досмотра

«Авангард» рассказал о ходе строительства «Арены-Омск». На строительной площадке началось устройство фундамента внешних павильонов досмотра.
Ранее было завершено устройство фундаментной плиты ледового поля и свайного поля. Всего в основание будущей арены вбито 3350 свай.
«На двух участках основного здания арены монтируется арматурный каркас перекрытий между первым и вторым этажами. Началось устройство фундамента внешних тёплых павильонов досмотра со стороны улицы Лукашевича», – говорится в сообщении клуба в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в «твиттере» омского «Авангарда».
Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск». Строительство планируют завершить в середине 2022 года. Молодёжный чемпионат мира пройдёт на новой «Арене-Омск» в декабре 2022 — январе 2023 года.
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