Российский голкипер Эмиль Гарипов впервые прокомментировал обмен из «Авангарда» в московское «Динамо».
«Конечно, всегда тяжело уходить, когда очень сдружился с ребятами, сработался с тренерским штабом. Мы были в прекрасных отношениях. Благодарен «Авангарду», что в прошлом сезоне пригласили меня, я очень рад, что получил возможность познакомиться с североамериканским стилем игры. Тяжело уходить, повторюсь, но надеюсь, что все мои победы впереди.
Как в «Авангарде» объяснили причины расставания? Я не вникал в это, руководство клуба так решило. Это не моё дело, я не хочу об этом думать, искать какие-то причины. Просто так сложилось, дай бог, что это будет к лучшему. Да, не играл с 1 ноября, но я нормально пережил этот период, всё хорошо.
С переходом в «Динамо» всё очень быстро случилось, буквально два-три дня. Из московского клуба пока не успел ни с кем поговорить», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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