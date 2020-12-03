Бывальцев — о НХЛ: был один вариант в 2018 году, но я сказал, что пока не поеду

Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев высказался о возможном отъезде в Национальную хоккейную лигу.

«Только один вариант в 2018 году, перед переходом в СКА. Но я сказал, что пока не поеду. Поживём – увидим. Об этом надо будет говорить, когда закончится контракт с «Трактором», который истечет только через полтора года. Если к тому моменту буду хорошо играть и появятся предложения от клубов НХЛ, тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Но пока об этом не думаю», – приводят слова Бывальцева «Известия».