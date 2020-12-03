Министр спорта Швеции: проведение ЧМ в Беларуси неуместно, ЕС относится к этому серьёзно

Шведский министр спорта Аманда Линд прокомментировала ситуацию с проведением чемпионата мира по хоккею в Беларуси, где продолжаются протесты после президентских выборов.

«Позиция правительства Швеции заключаются в том, что спорт также несёт значительную ответственность за недопущение легитимации репрессивных и недемократических режимов. В свете последних событий неудивительно, что многие считают проведение ЧМ в Беларуси неуместным. Латвия — страна ЕС, которую мы хотим поддержать и прислушаться к тому, когда они говорят, что не хотят координировать свои действия с Беларусью.

Международная федерация хоккея решит, может ли Беларусь быть принимающей страной. Я ожидаю, что шведское спортивное движение и дальше будет служить образцом для подражания, будет силой в защиту прав человека и демократии в международном контексте. Что я скажу, если ЧМ всё-таки решат играть в Беларуси? По этому поводу должна будет выступить наша федерация хоккея. Швеция и ЕС очень серьёзно относятся к ситуации в Беларуси», — приводит слова министра HBL.fi.