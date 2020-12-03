Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Министр спорта Швеции: проведение ЧМ в Беларуси неуместно, ЕС относится к этому серьёзно

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Министр спорта Швеции: проведение ЧМ в Беларуси неуместно, ЕС относится к этому серьёзно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Шведский министр спорта Аманда Линд прокомментировала ситуацию с проведением чемпионата мира по хоккею в Беларуси, где продолжаются протесты после президентских выборов.

«Позиция правительства Швеции заключаются в том, что спорт также несёт значительную ответственность за недопущение легитимации репрессивных и недемократических режимов. В свете последних событий неудивительно, что многие считают проведение ЧМ в Беларуси неуместным. Латвия — страна ЕС, которую мы хотим поддержать и прислушаться к тому, когда они говорят, что не хотят координировать свои действия с Беларусью.

Международная федерация хоккея решит, может ли Беларусь быть принимающей страной. Я ожидаю, что шведское спортивное движение и дальше будет служить образцом для подражания, будет силой в защиту прав человека и демократии в международном контексте. Что я скажу, если ЧМ всё-таки решат играть в Беларуси? По этому поводу должна будет выступить наша федерация хоккея. Швеция и ЕС очень серьёзно относятся к ситуации в Беларуси», — приводит слова министра HBL.fi.

Шведский журналист: ЧМ-2021 не стоит проводить в стране, которой управляет диктатор
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020