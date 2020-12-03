«Трактор» в гостях обыграл рижское «Динамо», Бэйлен и Гика набрали по два очка

Челябинский «Трактор» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

По два очка в составе победителей набрали Ник Бэйлен (0+2) и Томаш Гика (0+2). Голкипер гостей Роман Вилл отразил 30 бросков. Самыми результативными игроками у «Динамо» стали Микс Индрашис (1+1), Мэтью Майоне (0+2) и Лаурис Дарзиньш (0+2).

Это четвёртый проигрыш кряду латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» завтра, 4 декабря, дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Трактор» 5 декабря в Челябинске — с петербургским СКА.