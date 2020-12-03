«Трактор» в гостях обыграл рижское «Динамо», Бэйлен и Гика набрали по два очка
Челябинский «Трактор» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
По два очка в составе победителей набрали Ник Бэйлен (0+2) и Томаш Гика (0+2). Голкипер гостей Роман Вилл отразил 30 бросков. Самыми результативными игроками у «Динамо» стали Микс Индрашис (1+1), Мэтью Майоне (0+2) и Лаурис Дарзиньш (0+2).
Это четвёртый проигрыш кряду латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» завтра, 4 декабря, дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Трактор» 5 декабря в Челябинске — с петербургским СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 16:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Бэйлен, Гика) – 00:56' (5x5) 0:2 Кравцов (Гика) – 05:29' (5x4) 0:3 Оберг (Бэйлен, Вилл) – 17:38' (5x4) 1:3 Паршин (Дарзиньш, Индрашис) – 32:58' (5x4) 1:4 Бывальцев – 36:55' (5x5) 2:4 Индрашис (Майоне, Дзиеркалс) – 40:33' (5x4) 3:4 Мамчицс (Майоне, Дарзиньш) – 55:31' (5x5)
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