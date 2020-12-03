Воробьёв — о матче со СКА: попросил ребят, чтобы они вытащили из себя всё и ещё немножко

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1).
«Четвёртая игра за семь дней с переездами, и я сегодня попросил ребят, чтобы они вытащили из себя всё и ещё немножко. Молодцы, на характере они действительно вытащили. Основная проблема была именно в этом: чтобы хватило сил. Настрой был боевой, знали, с кем играли. О том, что мы давно не выигрывали дома у СКА, я, если честно, не знал. Если говорить об отсутствии Бека, то он заболел. Насчёт Прохоркина говорить пока рано. Выбыл, но на сколько — не могу сказать: довольно глубокий порез, наложили швы», — приводит слова Воробьёва пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 5 декабря в Челябинске — с местным «Трактором».
- 3 декабря 2020
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