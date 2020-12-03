Магнитогорский «Металлург» продлил серию побед, обыграв дома СКА

Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник «Металлурга» Артём Земчёнок. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Плотников, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер хозяев Юхо Олкинуора отразил 28 бросков. Единственный гол у СКА забил Игорь Ожиганов.

Это четвёртая победа кряду магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 5 декабря в Челябинске — с местным «Трактором».