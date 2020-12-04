Светлов: давно ждали возвращения Йордана. Его человеческие качества трудно переоценить
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:2).
«В целом игра получилась очень содержательной. Отмечу, что до этого у нас была неважная статистика в третьих периодах, но сегодня заключительная треть удалась. Забили в большинстве, был заметен и прогресс отдельных хоккеистов. Что касается возвращения Йордана – мы давно его ждали, и он забил очень важный гол. Его качества, как человеческие, так и игровые, трудно переоценить.
Необычный гол Архипова в третьем периоде? Очень неожиданно, когда ты бьёшь по сетке и шайба падает за спину вратарю… Оригинальный гол, но главное он помог нам победить», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
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