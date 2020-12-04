Домашняя арена СКА оштрафована на 480 тыс. рублей за нарушения на концерте Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Организация оштрафована на 480 тыс. рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу Ледовой арены до 15 января за нарушения коронавирусных ограничений во время концерта Басты. По данным надзорного органа, зрители на концерте не использовали масок и не соблюдали социальную дистанцию, а также вставали со своих мест, что привело к созданию толпы.

В Ледовом дворце свои домашние матчи проводит СКА. При этом 1 декабря в «армейском» клубе заявили, что пока не получали официального уведомления о невозможности проведения встреч на арене.