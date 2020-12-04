Источник: ЦСКА обменяет нападающего Николая Голдобина в «Амур»

ЦСКА в ближайшее время обменяет форварда Николая Голдобина в хабаровский «Амур», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач. Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.

Голдобин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ—2014 под общим 27-м номером, а дебютировал в лиге в сезоне-2015/2016. Проведя за «акул» 11 матчей и отметившись одной шайбой и одной результативной передачей, форвард в ходе сезона-2016/2017 перешёл в «Ванкувер Кэнакс». Всего в лиге на его счету 125 матчей, в которых он набрал 46 (19+27) очков.