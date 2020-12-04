Кочетков: считается, если вратарь молодым не выстрелил, то уже не выстрелит. Глупости!

Голкипер «Витязя» Пётр Кочетков поделился мыслями об игре на позиции вратаря.
«Вратарская жизнь — это качели. Главное у вратаря — терпение и психологическая устойчивость. Бывает так, что, каким бы ты отличным вратарем ни был, просто ставят другого вратаря. А ты не играешь. Тут нужно не расстраиваться.
Раньше было мнение, что расцвет вратаря приходится на 28–30 лет. А сейчас считается, если молодым ты не выстрелил, то уже и не выстрелишь. Это глупости. У каждого свой период развития. Нужно просто идти дальше.
Когда растёшь, ты всё ждёшь чего-то: гонишь себя, чтобы поехать куда-то, ждёшь лучшей команды, лучшего момента, когда будет МХЛ, ВХЛ, КХЛ, когда начнётся большой хоккей. Всё ждёшь и не наслаждаешься моментом.
Решил, что буду планомерно идти к целям. Развиваться во всех сферах — и спортивной, и личной. Прогрессировать как вратарь и становиться лучше. Просто жить моментом. И рано или поздно будет результат», – приводит слова Кочеткова пресс-служба КХЛ.
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