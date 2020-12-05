Жюльен: если мы окажемся в канадском дивизионе, борьба там будет нешуточной

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о возможном изменении состава дивизионов в следующем сезоне НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Мне будет не хватать матчей в Штатах. Там тоже есть принципиальные соперники. Безусловно, что-то теряешь. Но я вырос в Канаде, и, как канадцу, мне будет очень интересно, потому что это совсем другой опыт. Это временное явление, которое может просуществовать всего лишь один сезон.

Наибольший интерес для меня, как действующего тренера, представляет вопрос, насколько напряжённой будет борьба в дивизионе. На данный момент все команды настроены очень серьёзно и рассчитывают попасть в плей-офф. Конечно, есть исключения, но их совсем мало. Мне кажется, матчи будут очень интересными, если всё состоится. Так что сейчас мы говорим друг другу: «Нужно как можно лучше подготовиться к короткому сезону. Если всё получится и мы окажемся в канадском дивизионе, борьба там будет нешуточной», — приводит слова Жюльена пресс-служба лиги.