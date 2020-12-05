Вайсфельд: нет сомнений, что Гарипов сейчас «Динамо» нужнее, чем «Авангарду»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе голкипера «Авангарда» Эмиля Гарипова в московское «Динамо».

«Было ясно, что три вратаря такого уровня «Авангарду» не нужны, поэтому избавляться от кого-то надо было обязательно. Даже за небольшую компенсацию. В таких случаях можно и самим приплатить — лишь бы забрали. Кстати, думаю, что «ястребы» обменяли Гарипова на Запад, а не прямым конкурентам на Востоке — тоже продуманный ход с их стороны.

Возможно, что тренеры «ястребов» посчитали, что Бобков и Грубец более надёжны, чем Гарипов. Хотя более вероятно, что Бобкова, с его контрактом в «Авангарде», обменять было просто невозможно. Грубец — тем более: его только в ноябре взяли из «Куньлуня». Ну как его сразу отдашь? Сразу начнутся вопросы. Наоборот, думаю, что Шимон будет получать больше игрового времени, чем Бобков. Просто потому, что его переход в команду надо чем-то оправдывать. При этом я не скажу, что он двумя «сухими» победами над «Ак барсом» уже все в новом клубе доказал. В этих недавних поединках вся омская команда сыграла здорово. А сила вратаря проявляется совсем в других матчах — когда полевые игроки ошибаются, а он выручает.

Нет сомнений в том, что Гарипов сейчас «Динамо» нужнее, чем «Авангарду». Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов как раз перед этим обменом отметил, что у его команды есть проблема с вратарями.

Иван Бочаров пару лет назад был быстро прогрессирующим голкипером. Но в этом сезоне остановился в развитии. Александру Еременко — 40 лет, это в хоккее критический возраст, скорее всего, он будет третьим вратарём на подстраховке.

Поэтому мне абсолютно понятны мотивы «Динамо» в приглашении Гарипова. Хотя и тут риск есть. От Эмиля никогда не знаешь чего ждать. Он и в московском клубе может в глубоком запасе оказаться. Или, наоборот, в сборную оттуда пробиться. Непредсказуемый вратарь. Но для «Динамо» сейчас это в любом случае лучше, чем было. Наверняка у тренеров бело-голубых уже есть план, как использовать Гарипова. И его роль в команде уже обсуждалась — либо с ним лично, либо с его агентом. Видимо, договорились, раз уж такой обмен в принципе состоялся», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».