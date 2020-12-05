«Салават Юлаев» пошутил над властями Хельсинки при объявлении состава на матч с «Динамо»

«Салават Юлаев» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на домашнюю встречу с московским «Динамо». При объявлении состава уфимский клуб пошутил над властями Хельсинки, которые не допустили шестерых игроков клуба на матч с финским «Йокеритом».
«Сегодня муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) разрешили выйти «юлаевцам» на матч с московским «Динамо» в таком составе», — говорится в сообщении клуба.
Тарасов (Метсола);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;
Лисовец, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.
2 декабря на территорию «Хартвалл-Арены» не были допущены защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семёнов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.
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