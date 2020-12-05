«Салават Юлаев» пошутил над властями Хельсинки при объявлении состава на матч с «Динамо»

«Салават Юлаев» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на домашнюю встречу с московским «Динамо». При объявлении состава уфимский клуб пошутил над властями Хельсинки, которые не допустили шестерых игроков клуба на матч с финским «Йокеритом».

«Сегодня муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) разрешили выйти «юлаевцам» на матч с московским «Динамо» в таком составе», — говорится в сообщении клуба.

Тарасов (Метсола);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Баранов;

Лисовец, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.

2 декабря на территорию «Хартвалл-Арены» не были допущены защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семёнов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.